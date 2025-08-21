Borsa İstanbul’da tarihi rekor! BIST 100 endeksi 13 ay sonra rekor kırdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, tarihi rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana çıkan endeks, bugün 11 bin 334 puanı görerek 13 ay sonra zirveye çıktı. Yükselişte bankacılık endeksi öncülük etti. Türkiye’nin en değerli şirketlerinin yer aldığı Borsa İstanbul, yatırımcılarına kazanç fırsatları sunmaya devam ediyor.

