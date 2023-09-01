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Borsa İstanbul'da kapanış rekoru

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Giriş: 01.09.2023 18:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak günü 8.056,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.060,92 puana taşıdı.
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