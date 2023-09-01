Borsa İstanbul’da kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak günü 8.056,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.060,92 puana taşıdı.

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