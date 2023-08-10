Borsa, altın ve doların seyri ne olur? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Piyasalarda bugün neler yaşanacak? Borsada dün yine rekor geldi. Bu seyir devam eder mi? Stratejist Mustafa Aşkın, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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