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Borsa, altın ve doların seyri ne olur? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 09:16
Piyasalarda bugün neler yaşanacak? Borsada dün yine rekor geldi. Bu seyir devam eder mi? Stratejist Mustafa Aşkın, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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