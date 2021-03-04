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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Bitcoin nedir? Bitcoin'in değeri neden artıyor? Kripto para nedir? Giriş: 04.03.2021 00:07 Güncelleme:04.03.2021 00:15 Gencinden yaşlısına, esnafından, ev hanımına hemen hemen herkes Bitcoin’den haberdar. Peki, Bitcoin nedir, ne değildir? Bitcoin'in değeri neden artıyor? Bitcoin’i ne kadar biliyoruz? A Haber’in özel dosya haberinde Bitcoin özelinde, kripto paraların ne olduğu, nasıl hayatımıza girdiği, neden bu kadar değerlendiği irdelendi. Bitcoin’in artıları eksileri ne? Ve "gelecekte ne olacak?" sorusuna yanıt arandı. İşte konunun uzmanlarından Bitcoin özelinde kripto para yorumları… DİĞER