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Amasya'da Jersey ırkı inek yetiştiriliyor! Günlük 12 ton süt elde ediliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Amasya'da Jersey ırkı inek yetiştiriliyor! Günlük 12 ton süt elde ediliyor

Amasya'daki Gökhöyük Tarım işletmesinde 1.800'den fazla Jersey ırkı inek bulunuyor. Günlük yaklaşık 12 ton süt üretiliyor.

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