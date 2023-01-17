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Bir bölgede daha petrol heyecanı! Sondaj çalışması başladı | Artık güzel haberlerle anılıyor

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Giriş: 17.01.2023 15:24
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalara ilişkin TPO yetkililerinden bilgi alan Vali Osman Bilgin, Şırnak'ın artık güzel haberlerle anıldığını söyledi.
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