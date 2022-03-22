22 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Berat Albayrak’ın “Burası çok önemli” kitabında çarpıcı detay! İşte rekabetçi kur / denge kuru gerçeği
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası çok önemli" isimli kitabının ilk baskısı tükendi. Enerjiden ekonomiye Türkiye'nin tam bağımsız olma yolculuğu anlatan eser yoğun ilgi gördü. Albayrak, kitabında bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "Rekabetçi kur/denge kuru" meselesine de her manasıyla açıklık kazandırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.