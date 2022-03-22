Berat Albayrak’ın “Burası çok önemli” kitabında çarpıcı detay! İşte rekabetçi kur / denge kuru gerçeği

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası çok önemli" isimli kitabının ilk baskısı tükendi. Enerjiden ekonomiye Türkiye'nin tam bağımsız olma yolculuğu anlatan eser yoğun ilgi gördü. Albayrak, kitabında bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "Rekabetçi kur/denge kuru" meselesine de her manasıyla açıklık kazandırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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