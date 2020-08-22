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Berat Albayrak döneminde enerjide tarihi adımlar

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Giriş: 22.08.2020 12:31
Güncelleme:22.08.2020 12:41
Türkiye, milli enerji ve maden politikası ile bu alandaki ithalatı en aza indirmeyi hedefliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için önemli adımlar atıldı. Hazırlanan projeler ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmelerin temeli atılmış oldu.
Berat Albayrak döneminde enerjide tarihi adımlar
Berat Albayrak döneminde enerjide tarihi adımlar
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