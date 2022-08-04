Benzin ve motorine indirim geliyor!!! Petrolde büyük düşüş... | Borsa günü rekorlarla tamamladı (Güncel benzin ve motorin fiyatları)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 kazançla 2.723,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.733,50 puana taşıdı. Diğer yandan brent petrolün 100 doların altına düşmesi ile benzin ve motorinde indirim beklentisi daha da yükseldi. Edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren benzin ve motorinde araç sahiplerini sevindiren bir indirim gelecek. Ayrıca ham petrol fiyatı ise bugün 1,84 kayıpla 88.99 dolara kadar düştü.

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERi!!! BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,82 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,28 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 kazançla 2.723,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.733,50 puana taşıdı.

İngiltere Merkez Bankası ( BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e çıkardı. Banka böylece 27 yılın en sert faiz artışını yaptı.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.750 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Son olarak petrol piyasalarında izlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu.

Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 96,9 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR! İŞTE BEKLENEN FİYATLAR...

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzine 1,05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Ham petrol fiyatı ise bugün 1,84 kayıpla 88.99 dolara kadar düştü.

4 AĞUSTOS PERŞEMBE | BENZİN – LPG - MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 22,24 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,36 TL

Motorin fiyatı: 24,59 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,38 TL

Motorin fiyatı: 24,60TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL