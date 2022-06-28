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Bayramdan önce hesaplarda! 450... 550... 600 TL... 4 milyon haneye destek | İlk ödeme Kurban Bayramı öncesi! Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

A Haber
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Giriş: 28.06.2022 13:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4 milyon hanenin yararlanacağı, toplam maliyeti 15 milyar TL olan Aile Desteği Programı'na başvurular başlıyor. Ailenin gelir durumuna göre 450, 550 ve 600 lira olarak yapılacak. 15 milyar liralık destek için kimler başvuru yapabilecek? Şartlar neler? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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