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Bayram tatili sonrası piyasalar hareketli | Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Kripto para düzenlemesi nasıl olacak?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 24.06.2024 11:38
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Yeni vergi paketinde neler var? 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından Meclis çalışmalarına yeniden başlıyor ve kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. Düzenleme nasıl olacak? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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