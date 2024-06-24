Bayram tatili sonrası piyasalar hareketli | Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Kripto para düzenlemesi nasıl olacak?

Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Yeni vergi paketinde neler var? 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından Meclis çalışmalarına yeniden başlıyor ve kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. Düzenleme nasıl olacak? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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