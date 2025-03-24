24 Mart 2025, Pazartesi
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Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda!
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alınmıştı. Teklifin önümüzdeki hafta yeniden ele alınması bekleniyordu ancak yasanın gecikme ihtimaline karşılık ikramiyelerin 3 bin Türk lirasının bugün ödenmesi, ardından da bin liralık farkın yatırılmasına karar verildi.