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Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda!

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 09:52
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alınmıştı. Teklifin önümüzdeki hafta yeniden ele alınması bekleniyordu ancak yasanın gecikme ihtimaline karşılık ikramiyelerin 3 bin Türk lirasının bugün ödenmesi, ardından da bin liralık farkın yatırılmasına karar verildi.
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