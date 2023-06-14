Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti

Türkiye Savunma Sanayii alanında üretmeye ve ihraç ederek katma değer sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda BAYKAR ile Kuveyt devleti arasında bayraktar TB2 ihracatına dair sözleşme imzalandı. Sözleşme ile BAYKAR 367 milyon dolarlık bir ihracat başarısına imza atmış oldu.