17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’ın Körfez çıkarmasının perde arkası! 4 alanda öncelik olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak Körfez turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Ziyaretin başlıca gündemi karşılıklı ekonomik yatırımlar. Tarım, yenilebilir enerji, savunma sanayi ve sağlık 4 alan olarak öne çıkacak. 3. Ülkelere yapılacak yatırımlarda iş insanlarının ortaklıkları da konuşulacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.