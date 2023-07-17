Başkan Erdoğan’ın Körfez çıkarmasının perde arkası! 4 alanda öncelik olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak Körfez turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Ziyaretin başlıca gündemi karşılıklı ekonomik yatırımlar. Tarım, yenilebilir enerji, savunma sanayi ve sağlık 4 alan olarak öne çıkacak. 3. Ülkelere yapılacak yatırımlarda iş insanlarının ortaklıkları da konuşulacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN