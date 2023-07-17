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Başkan Erdoğan’ın Körfez çıkarmasının perde arkası! 4 alanda öncelik olacak

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 10:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak Körfez turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Ziyaretin başlıca gündemi karşılıklı ekonomik yatırımlar. Tarım, yenilebilir enerji, savunma sanayi ve sağlık 4 alan olarak öne çıkacak. 3. Ülkelere yapılacak yatırımlarda iş insanlarının ortaklıkları da konuşulacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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