Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'nun ziyareti öncesi flaş açıklamalar! Masada hangi konular olacak? Tarihi projede Berat Albayrak vurgusu

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turu sonrası uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili de konuştu. Zİyaret kapsamında İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzının gündeme geleceğini belirten Erdoğan, bu tarihi projede dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın rolüne de dikkat çekti.

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