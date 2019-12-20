Başkan Erdoğan'dan flaş faiz ve Kanal İstanbul açıklaması |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da ekonomi mesajları verdi. Basın mensupları ile bir araya gelen ekonomide sıkıntıların aşıldığını vurgulayan Erdoğan, "2020'de hem enflasyonda hem de faizde tek haneleri göreceğiz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, yerli otomobil, 100 bin TOKİ konut projesi, Kanal İstanbul projesi ve simit sarayı konularıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.