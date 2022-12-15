15 Aralık 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan’dan EYT ve ASGARİ ÜCRET açıklaması: 2023’E KADAR SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ | SON DAKİKA
Son dakika haberi… Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği EYT ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Asgari ücret ve EYT’de yoğun çalışma yürütülüyor. 2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz.” dedi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.