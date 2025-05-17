Başkan Erdoğan’dan doğalgaz müjdesi! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz keşfi ile ilgili yeni müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan, "Göktepe-3 sahasında 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ile eski BOTA Doğalgaz Alım Dairesi başkan ve enerji uzmanı Ali Arif Aktürk değerlendirdi.

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