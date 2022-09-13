Başkan Erdoğan ucuz konutun detaylarını açıkladı! Peki proje nasıl olacak?

Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 500 bin konut inşa edilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu değerlendirdi.

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