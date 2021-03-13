Başkan Erdoğan reform paketini açıkladı! Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı. Başkan Erdoğan yeni döneminin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanları üzerine şekillendiğini belirtti. Başkan Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi. İşte tüm detaylar…