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Başkan Erdoğan müjdeledi! Karadeniz’de bulunan doğalgaz vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?

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Giriş: 21.08.2020 20:59
Güncelleme:21.08.2020 21:01
Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğinin altını çizerek, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." müjdesini verdi. Peki, 2023 yılında Türkiye’ye getirilmesi beklenen Karadeniz’deki doğalgaz vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak? Bu gazın çıkarılması sürecinde Türkiye’ye maliyeti ne kadar olur? Tüm bu soruları ve ortaya çıkan tabloyu Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında yorumladı.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Başkan Erdoğan, sevincini milletle birlikte yaşamak istediği müjdeyi, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." sözleriyle paylaştı.

Fatih sondaj gemisini Boğaz'dan uğurladığı günü hatırladığını ifade eden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamd olsun. Daha önce 'Tuna-1' diye adlandırılan bu alanı 'Sakarya Gaz Sahası' olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabb'imize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz."



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