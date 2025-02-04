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Başkan Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz

Başkan Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 14:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek." dedi.
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Başkan Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı bugün devreye alıyoruz
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