Başkan Erdoğan ekonomi buluşmasında ne mesajlar verdi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı sona erdi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner Dolmabahçe'deki ekonomi buluşmasında Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajları aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Dolmabahçe'de buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeleri Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Servet Bayındır, Gülsüm Azeri ve Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın toplantıda verdiği mesajları ilgili A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haber canlı yayınında aktardı.

Özlem Doğaner şunları söyledi:

Başkan Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli'ni tanıttı ve ekonomistlerin de görüşleri ile birlikte bundan sonraki dönemde neler tavsiye edeceklerini, sorularını yanıtladı.

Önemli başlıklar oldu: Özellikle, salgınla birlikte artan para arzının pek çok ülkeye sıkıntı çıkarabileceğini, bunun Türkiye için bir fırsat zemini oluştuğunu klasik ekonomi anlayışının dışında yeni bir ekonomik model gerektiğini söyledi. Bununla yola çıktıklarını söyledi. Önümüzdeki yaz aylarıyla bambaşka bir iklime gireceğimize şahit olacağız dedi. Fiyatların düşmesi beklediğini söyledi. Hızlı bir indirim ticaret ve hazine bakanlıklarının bunun üzerine gideceklerini ifade etti.





DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Özellikle; Bu dönemde önemli noktalar var. Döviz konusunda yavaş yavaş sanayici ve ihracatçıyı zora sokmadan yavaş yavaş inmesini beklediklerini söyledi. Serbest piyasa konusuna vurgu yaptı.

Kripto para düzenlemesi hazır, gecikmeden Meclis'e göndereceğiz dedi.

SWAP ANLAŞMALARI

3 ülke ile SWAP anlaşması görüşmelerinin devam ettiğini, 2'sinin bu yıl içerisinde sonuçlanmak üzere olduğunu belirtti. Körfez ülkeleri ve Azerbaycan bunlar arasında gözüküyor şu anda.

Kur korumalı TL mevduat sisteminde vatandaş parasının garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek ifadelerini kullandı.



