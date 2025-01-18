Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekli maaş promosyonları arttı

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almaya başladı. Bankalar da hem halihazırdaki emeklileri hem de yeni emekli olanları kurumlarına çekmek için promosyon yarışına girdi. Hatta tam anlamıyla kesenin ağzı açıldı. Öyle ki bazı bankalarda promosyon, şartsız 20 bin lirayı buluyor. Hatta bu rakamı daha da yükseltmenin yolları var.

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