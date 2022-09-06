06 Eylül 2022, Salı
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Banka promosyonu nasıl artırılır? Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri
Son dakika promosyon haberi... Milyonlarca vatandaş yeni sözleşme ile yüksek promosyon imkanının yollarını merak edip araştırıyor. Peki yüksek promosyon almak için ne yapmak gerekir? Kamu çalışanları ne yapmalı? Emekliler ne yapmalı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında promosyonu artırma formüllerinin detaylarını anlattı.