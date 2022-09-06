06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

Son dakika promosyon haberi... Milyonlarca vatandaş yeni sözleşme ile yüksek promosyon imkanının yollarını merak edip araştırıyor. Peki yüksek promosyon almak için ne yapmak gerekir? Kamu çalışanları ne yapmalı? Emekliler ne yapmalı? Süreç nasıl işliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında promosyonu artırma formüllerinin detaylarını anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:18
  • 1
  • 28
Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

Bankaların promosyon yarışı hız kesmeden sürüyor. Vatandaşlar yüksek promosyon alma yollarını merak edip araştırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

Peki emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır?Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, promosyonu artırma formüllerini A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 28
Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

Kimi görsem promosyon konuşuyor emekli olsun çalışan olsun. Memurlar promosyon alıyorlar emekliler promosyon alıyorlar. Bir yandan özel sektörde çalışanlar da acaba biz de bu promosyondan faydalanabilir miyiz diye merak ediyor, netice itibariyle maaşlar bankadan yatırılıyor.

  • 4
  • 28
Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

PASTA BÜYÜDÜ

2017'de ilk defa emekliler için gündeme geldi ve bankalar SGK ile bir sözleşme imzalayıp bir taban promosyon belirlediler. Daha sonra bu iş öyle bir rekabete geldi ki özel bankalar pasta büyüdükçe emeklilerin sayısı ve maaşları arttıkça pasta büyüdü 500 milyar liraları bulan pastadan bahsediyoruz. Bu pastadan pay almak için ki ağırlık kamu bankalarında ciddi bir rekabete başladılar. Konu 10 bin liralara kadar geldi. Şu anda yenileme durumu da var. Bir yandan da kamu personeli de promosyon alıyor.

  • 5
  • 28
Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

Geldiğimiz noktada 2-3 bin liralık rakamlar 40-50 bin liraya çıkmaya başladı. Emekliler 3 yıllığına söz veriyor maaşımı senden alacağım diye burada da 2 - 5 yıl arasında bir süre var. Kamu kurumlarının birçoğu feshetmeye başladı.