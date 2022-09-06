Emekliler daha yüksek promosyon nasıl alır? Banka promosyonu nasıl artırılır? İşte adım adım promosyonu artırma formülleri

PASTA BÜYÜDÜ

2017'de ilk defa emekliler için gündeme geldi ve bankalar SGK ile bir sözleşme imzalayıp bir taban promosyon belirlediler. Daha sonra bu iş öyle bir rekabete geldi ki özel bankalar pasta büyüdükçe emeklilerin sayısı ve maaşları arttıkça pasta büyüdü 500 milyar liraları bulan pastadan bahsediyoruz. Bu pastadan pay almak için ki ağırlık kamu bankalarında ciddi bir rekabete başladılar. Konu 10 bin liralara kadar geldi. Şu anda yenileme durumu da var. Bir yandan da kamu personeli de promosyon alıyor.