Banka, banker ve tefecilerden kur manipülasyonu! Faiz düşüşüne kayıtsız kalıp döviz topluyorlar

Merkez Bankası'nın yatırım, üretim ve istihdamı artırmak için yaptığı faiz indirimlerini kredilerine yansıtmayan bazı bankalar, topladıkları mevduatla da kur manipülasyonu yapıyor. Ayaklı borsadan yüksek getiri vaadiyle para toplayan bankerler de kura saldırıyor. Bu paralel bankacılık sistemine çanak tutan yabancı kuruluşlar da var.

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