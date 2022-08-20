20 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakkallara bayilik imkanı! Bin yeni market daha geliyor

Bakkallara bayilik imkanı! Bin yeni market daha geliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2022 10:37
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleriyle ilgili yeni müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, marketlerin sayısının artırılacağını açıkladı. Franchise sistemi ile Tarım Kredi yeni marketler açacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakkallara bayilik imkanı
Bakkallara bayilik imkanı
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri yapıldı
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri yapıldı
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
EYT için 8 formül masada
EYT için 8 formül masada
Borsaya 13,6 milyar TL yatırım girişi
Borsaya 13,6 milyar TL yatırım girişi
2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç?
2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç?
Merkez Bankası faizi indirdi
Merkez Bankası faizi indirdi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları
Faiz kararı ne olur?
Faiz kararı ne olur?
Abdülhamid Han sondajına başladı
"Abdülhamid Han sondajına başladı"
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Daha Fazla Video Göster