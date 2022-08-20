20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Bakkallara bayilik imkanı! Bin yeni market daha geliyor
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleriyle ilgili yeni müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, marketlerin sayısının artırılacağını açıkladı. Franchise sistemi ile Tarım Kredi yeni marketler açacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.