Bakkallara bayilik imkanı! Bin yeni market daha geliyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleriyle ilgili yeni müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, marketlerin sayısının artırılacağını açıkladı. Franchise sistemi ile Tarım Kredi yeni marketler açacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.