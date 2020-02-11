Bakıcı en az 4 bin TL alıyor! Kreş yardımı nasıl alınır? Kreş yardımı kimlere verilir? | VİDEO

Türkiye'de milyonlarca çocuk kreş ve bakım evlerinin gözetiminde yetişiyor. Ailesi çalışan çocukların bir kısmına ise bakıcılar bakıyor. Sektör öylesine hızlı büyüyor ki, 3.3 milyar TL'lik rakama ulaşıldı. Çocuklarını bakıcılara emanet edecek olanların dikkat etmesi gereken bazı maddeler var. Bakıcılık hizmeti veren firmalar 3.3 milyar TL'lik pastadan pay almak için korsan olarak da türeyebiliyor. Peki, bakıcı desteği veren firmalar nasıl seçilmeli? Bakıcı ücretleri ne kadar oldu? Devlet kreş desteği nasıl alınır? Kimler kreş desteği alabilir? İşte detaylar...

Dünyada milyonlarca çocuk bakıcılar gözetiminde büyüyor. Aileler, çocuklarını en güvenilir bakıcılara emanet etmek için maddi koşulları doğrultusunda kesenin ağzını açıyor. Türkiye'de de binlerce çocuk kreşler ve bakıcıların gözetiminde yetişiyor. Ülkemizde bakıcıların içinde bulunduğu sektör 3.3 milyar TL'lik rakama ulaştı. Ailelerin çocuklarını emanet edeceği bakıcıları seçerken bazı dikkat etmesi gereken hususlar var. Bakım desteği veren firmalar arasında korsanlar yer alıyor. Ayrıca devletin kreş desteği de var. İşte bakıcı desteği ile ilgili tüm detaylar...

BAKICI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye'de iyi İngilizce bilen bir bakıcıya çocuğunuzu emanet etmek istiyorsanız 7 bin TL'yi bulan bir maaş ödemeniz gerekiyor. Filipinli bir bakıcı 5500 TL ile 7000 TL arasında maaş alıyor.

Orta düzeyde İngilizce bilen bir bakıcı için ise 4500-5000 TL maaş ödeniyor. Ülkemizde genelde Türkmenistan, Özbekistan, Nepal gibi ülkelerden gelen bakıcılar bu ücretlere çalışıyor.

Türk bakıcı arıyorsanız rakam biraz daha makul. Ancak Türk bakıcılar da 4 bin TL altındaki rakamlara pek sıcak bakmıyor.

BAKICI BELİRLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bakıcıya çocuğu emanet etmek oldukça zor. Çocuğunuzun güvenliği için, sabıka kaydı, diploması, sağlık raporu, çalıştığı firmanın İŞKUR kaydı mutlaka istenmeli. Bakıcı firmalarında ise adres, iletişim bilgisi ve komisyon alıp almadığı araştırılmalı.