1015 TL kreş desteği! Devlet kreş yardımı nasıl alınır? Kreş ve bakımevi desteği şartları neler?

– Hem anne hem de babanın çalıştığı durumlarda,

– Eşi vefat etmiş ya da yasal olarak boşanmış anne veya babalar,

– Çalışmak zorunda olan ve yalnız yaşayan anne ya da babalar faydalanabilmektedir.

– Anne ya da babanın kreş parası alabilmesi için yapılan incelemelerde öncelik maaş miktarlarına verilmektedir. Maaş miktarı düşük olan anne ya da babalar bu yardım konusunda öncelik verilmektedir. Genel olarak bir anne ya da babanın bu yardımdan faydalanabilmesi için;