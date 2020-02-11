1015 TL kreş desteği! Devlet kreş yardımı nasıl alınır? Kreş ve bakımevi desteği şartları neler? Kreş yardımı nasıl alınır? Kreş yardımı başvuru şartları neler? Çalışan annelere kreş desteği ücreti ne kadar? Sosyal devlet anlayışı kapsamında çalışan ailelere kreş yardımı sunuluyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen on binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. Kreş yardımı ile ilgili tüm detayları derledik. İşte kreş desteği için yapılması gerekenler... Giriş Tarihi: 11.02.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 15:08
650 TL kreş desteği! Devlet kreş yardımı nasıl alınır? Kreş ve bakımevi desteği şartları neler?
Çalışan anne ve babalara büyük müjde! Yüz binlerce aile çocuklarını kime emanet edeceğini kara kara düşünüyor. Çalışması gereken anneler, kreş ücretini sağlayacak ekonomiye sahip olmadıklarında çözüm yolu arıyor. Aile ekonomisini yakından ilgilendiren bu konuda soyal devlet anlayışı ile adımlar atıldı. Ailelere devlet eli ile kreş yardımı yapılıyor. Böylece çocuk güvenilir kuruluşlara emanet edilirken bir yandan da aile ekonomisi zarar görmemiş oluyor. Peki,
kreş yardımı nasıl alınır? Kreş yardımı başvuru şartları neler? Çalışan annelere kreş desteği ücreti ne kadar? İşte kreş yardımı ile ilgili detaylar...
650 TL kreş desteği! Devlet kreş yardımı nasıl alınır? Kreş ve bakımevi desteği şartları neler?
KREŞ YARDIMI NASIL ALINIR?
Kreş parası başvurusu öncelikli olarak işverene yapılmalıdır. İşverene yapılması mümkün değilse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı merkezlere gidilerek başvuru yapılabilmektedir.
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650 TL kreş desteği! Devlet kreş yardımı nasıl alınır? Kreş ve bakımevi desteği şartları neler?
KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı'na bağlı merkezlerden yapılacak başvurular için şu evraklar isteniyor;
– Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
– Kreş parası için başvuru formu – Maaş bordrosu (Çalışan işyeri tarafından onaylanmış olmalıdır.) – İkametgâh belgesi – Kirada oturanlar için kira kontratı – Nüfus kayıt örneği
650 TL kreş desteği! Devlet kreş yardımı nasıl alınır? Kreş ve bakımevi desteği şartları neler?
KİMLER KREŞ BAŞVURUSUNDAN YARARLANABİLİR?
Hem anne hem de babası çalışan çocukların kreşe gidebilmeleri ve güvencede olabilmeleri için devlet tarafından kreş yardımı adı altında maddi destek sunulmaktadır. Kreş masraflarının daha rahat karşılanabilmesi, anne ve babaların maddi sıkıntı çekmeden çocuklarını kreşe gönderebilmeleri adına bu yardım yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla yapılan bu yardımdan şu aile grupları yararlanabilir;
650 TL kreş desteği! Devlet kreş yardımı nasıl alınır? Kreş ve bakımevi desteği şartları neler?
– Hem anne hem de babanın çalıştığı durumlarda,
– Eşi vefat etmiş ya da yasal olarak boşanmış anne veya babalar, – Çalışmak zorunda olan ve yalnız yaşayan anne ya da babalar faydalanabilmektedir. – Anne ya da babanın kreş parası alabilmesi için yapılan incelemelerde öncelik maaş miktarlarına verilmektedir. Maaş miktarı düşük olan anne ya da babalar bu yardım konusunda öncelik verilmektedir. Genel olarak bir anne ya da babanın bu yardımdan faydalanabilmesi için;