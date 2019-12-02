Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika asgari ücret açıklaması

2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. Komisyonun açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceliklerinin istihdamı korumak ve artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Reel anlamda asgari ücreti 1.5 kat artırmış durumdayız.

-Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

-Aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklanmış olacak.

-Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.