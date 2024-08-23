Bakan Uraloğlu: Yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin ülke ekonomisine büyük katkısı olacağını belirterek, "İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız" dedi.