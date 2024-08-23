23 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bakan Uraloğlu: Yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin ülke ekonomisine büyük katkısı olacağını belirterek, "İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız" dedi.