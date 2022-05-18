18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Bakan Nebati Mısır’a gidiyor! 9 yıl sonra Mısır’a ilk bakan ziyareti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İslam Kalkınma Bankası toplantılarına katılmak üzere 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Bu, 2013 yılında gerçekleşen ve ikili ilişkileri durma noktasına getiren darbe sonrası, Mısır'a Türkiye'den bakan düzeyinde gerçekleşe ilk ziyaret olacak. Detayları A Para ekibinden Murat Ovucu anlattı.