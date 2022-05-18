18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Nebati Mısır’a gidiyor! 9 yıl sonra Mısır’a ilk bakan ziyareti

Bakan Nebati Mısır’a gidiyor! 9 yıl sonra Mısır’a ilk bakan ziyareti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2022 15:24
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İslam Kalkınma Bankası toplantılarına katılmak üzere 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Bu, 2013 yılında gerçekleşen ve ikili ilişkileri durma noktasına getiren darbe sonrası, Mısır'a Türkiye'den bakan düzeyinde gerçekleşe ilk ziyaret olacak. Detayları A Para ekibinden Murat Ovucu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
9 yıl sonra Mısır’a ilk bakan ziyareti!
9 yıl sonra Mısır’a ilk bakan ziyareti!
Stokçuluğa ne ceza verilecek?
Stokçuluğa ne ceza verilecek?
İngiltere’de enflasyon rekor kırdı
İngiltere’de enflasyon rekor kırdı
Milyonlara Temmuz geliri
Milyonlara Temmuz geliri
3 önemli destek ve ödeme paketi!
3 önemli destek ve ödeme paketi!
Enflasyon ve büyüme mesajı
Enflasyon ve büyüme mesajı
Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar
Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
En düşük maaşlar ne kadar olacak?
En düşük maaşlar ne kadar olacak?
Konut fırsatçısına suçüstü
Konut fırsatçısına suçüstü
Mehmet Kalyoncu’dan konut fiyatları artışı açıklaması
Mehmet Kalyoncu'dan konut fiyatları artışı açıklaması
Konut ve temizlik sektörüyle bir araya geldi
Konut ve temizlik sektörüyle bir araya geldi
Altın için rekor tahmin!
Altın için rekor tahmin!
Daha Fazla Video Göster