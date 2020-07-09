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Bakan Mustafa Varank bu yıl faaliyete geçen 583 üretim tesisinin isimlerini açıkladı

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Giriş: 09.07.2020 09:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?" eleştirilerine söz konusu üretim tesislerinin isimlerini tek tek açıklayarak yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katılmış, burada yaptığı açıklamada, son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söylemişti.

MUHALEFETE YANIT

Bu açıklamanın ardından muhalefetten, "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor? Bunlar nerede, yerini göstersinler." şeklinde eleştiriler gelmiş ve konu soru önergeleriyle TBMM gündemine taşınmıştı.

Bunun üzerine Bakan Varank, sosyal medyadan açıklama yaparak, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk yarısında, sadece organize sanayi bölgelerinde (OSB) 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM İŞTAHI GÜÇLÜ"

Mesajının devamında, "Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Varank, açılan 583 tesisin tam listesinin yer aldığı videoyu da yayınladı.

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