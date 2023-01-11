11 Ocak 2023, Çarşamba
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Bakan Kurum, Manavgat'taki yangında evini kaybeden İbrahim Deniz'in hikayesini paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında felçli eşini yalnız bırakmamak için hasar gören evinden ayrılmayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz'in hikayesinin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.