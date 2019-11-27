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27.11.2019

Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Ekonomiye dair kritik açıklamalarda bulundu. Albayrak, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasıyla serbest meslek erbabının artık matbaalardan makbuz bastırmayacağını, böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi. Albayrak, KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandığını belirtti. Haberin detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına ilişkin, "Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"SEBZE-MEYVE FİYATLARINDAKİ MANİPÜLASYONLAR ANLIK İZLENEBİLECEK"

Hal Kayıt Sistemi'nin e-belge uygulamalarına entegre edileceğini belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek."

"GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA 2 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Albayrak, "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz." dedi.

"HAZİNE DESTEKLİ KREDİ HACMİ 367 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı."

"ESNAF KREDİLERİ İÇİN 2,2 MİLYAR LİRA ÖDENEK"

Albayrak, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılan kredilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor."

"5 BİN 400 KOBİ'YE 300 MİLYON LİRA TEMİNAT SAĞLANDI"

Albayrak, KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandığını belirtti.

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