Bakan Berat Albayrak'tan çağrı: Avantajları kaçırmayın

İpekyolu İşadamları Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin zor günleri geride bıraktığını hatırlattı, “Yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeyi başardık" diye konuştu. Albayrak, yatırımcılara da çağrıda bulundu ve “Avantajları kaçırmayın, geç kalanlar ileride daha da hayıflanacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kentteki bir otelde düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak, Pasifik'ten Atlantik'e kadar ticaret köprüsü kurmak adına başlattığı Kuşak Yol Projesi'nin, 8 trilyon dolarlık hacmi ve ticarette getireceği yeni solukla ana duraklardan biri olan Türkiye'ye büyük ekonomik fırsatlar sunduğuna işaret etti.

Küresel ticarette olumsuzlukların her geçen gün arttığı bir dönemde Türkiye olarak bölgesel huzuru, istikrarı, refahı artıracak her türlü girişimin destekçesi olacaklarını her ortamda ifade ettiklerini aktaran Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak zor bir dönemi geride bıraktık. Malumunuz geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan, yıl içinde zaman zaman devam eden kur ve finansal atakların etkilerini artık geride bıraktık. Orta, uzun vadede daha sağlıklı ve güçlü büyümenin temini için yol haritamızı yeni ekonomi programımız vesilesiyle ikinci güncellemeyi bu yılın eylül ayı itibarıyla kamuoyuyla paylaştık.

Bu konuda hedeflediğimizden de öte performansla inşallah 2019'u geride bırakıyoruz. Bu süreçte yaşanan her türlü zorluğun üstesinden gelme noktasında büyük bir kararlılık gösterdik ve elhamdülillah piyasalarda kısa vadede normalleşmeyi sağladık. Gerek kurdaki oynaklık gerek enflasyon ve faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak büyüme ve istihdam tarafında arzu ettiğimiz seviyeler noktasında önemli adımlar attık."

"TÜKETİM VE YATIRIM KARARLARI HIZLANMAYA BAŞLADI"

Finansal piyasalarda normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte özellikle ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının hızlanmaya başladığı yeni bir döneme girildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Öncü datalar bunu gösteriyor zaten. Özellikle bu yılın üçüncü çeyreğinde hissedilen toparlanmanın ve dengelenmenin rakamları üçüncü çeyrek büyümesi, pozitife geçtiğimiz yakın dönemde inşallah açıklanacak. Bu ivmenin son çeyrekte daha da güçlendiği ve hızlandığı bir döneme giriyoruz. Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun, bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız ve özellikle dördüncü çeyreğe ilişkin projeksiyonlarımız, ekim kasım rakamları geliyor yani dördüncü çeyrek nasıl gelecek diye baktığımızda aralık ayı da ekim, kasım aylarındaki gibi rakamlar, kapasite, vergi gelirleri, tüketim rakamları bu ivmeyle devam ederse son çeyrekte yüzde 4-5 seviyesinde bir büyümeyi Türkiye'nin tekrardan doğal büyüme rakamı dediğimiz asgari yüzde 5, doğal büyüme noktasında inşallah bunu göreceğimizi gösteriyor."

"EKONOMİK AKTİVİTE CANLANDI VE HIZLANDI"

Bakan Albayrak, atılan bütün adımların sonucunda Türkiye'nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu, ekonomik aktivitenin canlandığını ve hızlandığını gördüklerini söyledi.

Albayrak, "Geçen sene ekim ayında 75,2 seviyesinde ilkleri gören Ekonomik Güven Endeksi bugün açıklandı. 13,3 puanlık artışla 91,3 seviyesine ulaştı. Yine kasım ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,2 reel kesim endeksi 1,6 hizmet sektörü 0,7... tüm bu alanlarda da artış gösterdiğini takip ediyoruz. Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." diye konuştu.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranının son 12 ayın zirvesi olarak 77,2 seviyesine ulaştığını aktaran Albayrak, "Güven ortamının yeniden tesisiyle otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 138, beyaz eşyada yüzde 26, ipotekli konut satışları ki inşaat sektörü özelindeki yavaşlamayı geçtiğimiz yıl çok net görmüştük, yine geçtiğimiz yıl ekim ayına göre yüzde 525'lik artış görüldü." dedi

"SON 12 AYLIK CARİ FAZLA RAKAMI CUMHURİYET TARİHİ REKORU OLAN 5,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Ekonomide 2019 yılının önemine işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek.

Albayrak, bu başarıyı gören birçok uluslararası kurum, fon ve yatırım bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve beklentilerini pozitif yönde revize etmeye başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Büyümeyi artırmaya başladılar, enflasyon daha düşecek, her gün görüyoruz. Özellikle son olarak uluslararası kuruluşlardan bir tanesi, en büyüklerden bir tanesi, Türkiye'nin 2020 büyüme tahmini için biz yüzde 5 dediğimiz, açıkladığımızda 0, 1, 2 diyorlardı onlardan bir tanesi yeniden güncelleme yaptı 2,2'den yüzde 4'e çıkardılar. Birkaç ay sonra biz yüzde 5 demiştik ya o 5'e gelecek onlar da merak etmeyin, bizim dediğimiz yere geliyorlar, biraz geç geliyorlar, biz daha önceden söylüyoruz. Bunun yanında enflasyon tahmini, yüzde 12-13'lerden şimdi tek hanelere inmeye başladı, 2020 için de yüzde 9'lar falan diyorlar, biz yüzde 8,5 hedefi koymuştuk, inşallah ona da gelecekler, hatta inşallah daha da aşağıya inecek."

"TÜM BU KARANLIK SENARYOLARI GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Albayrak, bütün bunların yanında yine bu hafta içi dünyaca ünlü bir düşünce kuruluşunun Türkiye ekonomisini övdüğünü, kolay kolay altından kalkılamayacak bir süreci kısa bir zamanda iyi bir performansla Türkiye'nin geride bıraktığını ifade ettiğini kaydederek, "Çok değil, sadece birkaç ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili bütün çizilen bu karamsar tabloları ortadan kaldırarak ekonomimizin üzerinde oluşturulmak istenen tüm bu karanlık senaryoları geride bıraktık. Bundan sonra artık görece olarak çok daha kolay, daha uzun bir yolumuz var." dedi.

Enflasyon, kur, faiz ve risk priminde sağladıkları tüm bu kazanımları daha da ileriye, daha da iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Albayrak, sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net gördüklerini aktardı.

Albayrak, son TOBB verilerine göre 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış olduğunu belirterek, "İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, yeni ekonomi programında ortaya koydukları hedeflere ve değişim ideallerine Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.

Albayrak, tüm iş dünyası, bölgedeki yatırımcılar, küresel ekonomideki tüm oyuncular ve yurt dışından katılan iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Türkiye gerek Kuşak Yol anlamında gerek bölgesinde yaklaşık 4 küsür saatlik uçuş mesafesi, Hindistan'dan Londra'ya, Moskova'dan Dubai'ye kadar, dünya nüfusunun üçte biri, dünya ekonomisinin üçte birinin merkezinde konumlanan lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumu olması noktasında çok kıymetli ve önemli bir ülke, gelin bu iklimi, işi değerlendirin." ifadelerini kullandı.