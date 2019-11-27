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27.11.2019

Bakan Berat Albayrak: “Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük hazinecilik kârını açıklayacak. 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak komisyonda sunum yaptı.

"MB VE KAMU BANKALARI TARİHİNİN EN BÜYÜK KARINI AÇIKLAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihin en büyük hazinecilik karını (hazine işlemlerinde elde edilen kar) açıklayacak. 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi.

"TÜRKİYE YÜZDE 4-5'LERDE BÜYÜYECEĞİ SON ÇEYREĞE GİDİYOR"

"Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde" diyen Albayrak, "Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

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