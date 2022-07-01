01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "Kanal İstanbul" açıklaması: Gemi trafiğini azaltacağız

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "Kanal İstanbul" açıklaması: Gemi trafiğini azaltacağız

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2022 14:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi’ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu burada Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarında, “Kanal İstanbul, Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolünü güçlendirecek. İstanbul Boğazı’nda seyir emniyetini arttıracağız, boğazdaki gemi trafiğini azaltacağız” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Memur maaşları ne kadar olacak?
Memur maaşları ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Sahte ürün bitti!
Sahte ürün bitti!
Benzin ve LPG’ye indirim
Benzin ve LPG'ye indirim
Yeni asgari ücret neleri değiştirecek?
Yeni asgari ücret neleri değiştirecek?
Para baronlarına taktik!
Para baronlarına taktik!
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde
Emtia fiyatları düşüşe geçti
Emtia fiyatları düşüşe geçti
Daha Fazla Video Göster