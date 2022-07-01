01 Temmuz 2022, Cuma
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Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "Kanal İstanbul" açıklaması: Gemi trafiğini azaltacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi’ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu burada Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarında, “Kanal İstanbul, Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolünü güçlendirecek. İstanbul Boğazı’nda seyir emniyetini arttıracağız, boğazdaki gemi trafiğini azaltacağız” dedi.