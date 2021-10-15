15 Ekim 2021, Cuma
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Azerbaycan ile yeni doğal gaz anlaşması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı
Dünya doğal gazda arz sorunu yaşarken Türkiye artan talebe karşılamak adına önemli bir adım attı. Azerbaycan ile yapılan yeni anlaşma ile Türkiye Şahdeniz 1 sahasında 2022 yılında 2,5, 2023 yılında 3,5 milyar metreküp ilave doğal gaz alacak. Rusya'nın da gaz sevkiyatını artırması ile Türkiye'nin bu kış arz sorunu yaşaması beklenmiyor.