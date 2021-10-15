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Azerbaycan ile yeni doğal gaz anlaşması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

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Giriş: 15.10.2021 09:20
Dünya doğal gazda arz sorunu yaşarken Türkiye artan talebe karşılamak adına önemli bir adım attı. Azerbaycan ile yapılan yeni anlaşma ile Türkiye Şahdeniz 1 sahasında 2022 yılında 2,5, 2023 yılında 3,5 milyar metreküp ilave doğal gaz alacak. Rusya'nın da gaz sevkiyatını artırması ile Türkiye'nin bu kış arz sorunu yaşaması beklenmiyor.
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