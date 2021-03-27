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Ayakkabı ihracatında rekor! 285 milyon çift ayakkabı ihraç edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2021 15:28
Güncelleme:27.03.2021 15:37
Türkiye ayakkabı ihracatında Avrupa'da birinci, dünyada da 7'nci sırayı aldı. Sadece bir yılda 285 milyon çift ayakkabı ihraç edildi. Ayakkabıda Türkiye’nin dünyada söz sahibi olmasının iki sebebi var. Kaliteli ayakkabı ve yeni model güncelleme.

Türkiye, ayakkabı üretiminde pandemiye rağmen durmadı. Dünyadaki sayılı devletlerden biri oldu.

Pandemiye rağmen Türkiye ayakkabı üretmeye ve dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Özellikle dünyada 7. sırada olan Türkiye Avrupa da 1. sırada.

Peki türkiye'de üretilen ayakkabılar neden tercih ediliyor? Ayakkabıda Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasının iki sebebi var.

Kaliteli ayakkabı ve yeni model güncelleme. Türkiye Avrupa'daki 40 ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyor.

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