19 Nisan 2022, Salı
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Avrupa'nın yokluk listesi! İşte ülke ülke marketlerdeki kısıtlamalar
Son dakika ekonomi haberi... Avrupa enflasyonla boğuşuyor. Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşa alışveriş kısıtlaması getirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka... İşte kısıtlama getirilen ürünler...