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Avrupa'nın yokluk listesi! İşte ülke ülke marketlerdeki kısıtlamalar

A Haber
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Giriş: 19.04.2022 10:57
Güncelleme:19.04.2022 10:58
Son dakika ekonomi haberi... Avrupa enflasyonla boğuşuyor. Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşa alışveriş kısıtlaması getirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka... İşte kısıtlama getirilen ürünler...

Avrupanın yokluk listesi AVRUPA'NIN YOKLUK LİSTESİ

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