Avrupa’da gıda krizi derinleşiyor! Fransa’da raflar boş kaldı

Avrupa ülkelerinde art ardına gıda krizleri patlak veriyor. Market raflarında un ve sıvı yağ başta olmak üzere bir çok ürünü bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Gıda krizi, İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın ardından Fransa'yı da vurdu. Fransa'da da ürün azlığı nedeniyle kısıtlı satış uygulamasına geçildi. Tüketiciler bu sınıftaki ürünleri dilediği miktarda satın alamıyor. Un ve yağ ise kısıtlamalı ürünlerin başında geliyor. Buna rağmen sıvı yağ fiyatları Fransa'da sürekli artış kaydediyor.

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