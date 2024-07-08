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ATM'lerde yeni dönem! ATM'ler kartınızı yutabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 12:00
ATM'ler hangi durumlarda kartınızı yutabilir? ATM kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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ATM'lerde yeni dönem
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