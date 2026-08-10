Muzaffer Şirin soruşturmasında ev araması: Yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, taraftar grubu ultrAslan'ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda “Sebahattin Şirin” ismiyle tanınan Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ağustos'ta ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz ve ziynet eşyasının ele geçirildiği aktarıldı. Ayrıca bir silah, bir şarjör, 141 adet 9x19 mm fişek, bir adet 6,35 mm fişek ve iki adet 6,35 mm boş şarjör ele geçirildiği belirtildi. Şüphelinin ikametinde üç iPhone marka cep telefonu, üç SIM kart ve dört balistik yelek de bulunduğu kaydedildi.