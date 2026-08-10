Saygı azaldı mı? Söz Millette'de vatandaşa sorduk

Günlük hayatın yazılı olmayan kuralları tartışılıyor. Görgü ve nezaket anlayışı zaman içinde değişti mi? Günümüzde insanlar birbirlerine eskisi kadar saygılı mı? Kuşaklar arasındaki farklılıklar karşılıklı yanlış anlaşılmalara mı neden oluyor? A Haber'in “Söz Millette” programı bu kez toplumun farklı kesimlerini yakından ilgilendiren saygı ve nezaket konusunu sokağa taşıdı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Furkan Ali Özer, vatandaşlara görgü kurallarından toplu taşıma alışkanlıklarına kadar farklı konularda sorular yöneltti.