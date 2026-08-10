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Ankara'da soğan yüklü tırda 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü tırdan yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Haymana'nın Katrancı Mahallesi'nde meydana geldi. İran plakalı 94 AB 414 plakalı tırın dorsesinde, soğan yükü içerisinde uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tıra yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip sonucunda tırın uyuşturucu maddeyi indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, soğanların arasına gizlenmiş yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tır sürücüsü F.Y. ile uyuşturucu maddenin depoya temin edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

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