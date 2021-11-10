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Asgari ücrette vergi kalkıyor mu?

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Giriş: 10.11.2021 01:12
Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken konuya ilişkin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Okay Güray Bülbül A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bülbül, asgari ücret alan kişilerin ödediği vergilerin bazılarından muaf tutulabileceklerinin altını çizerken, asgar ücret artışlarının risklerini de paylaştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret alanlar vergi ödeyecek mi? İşte detaylar...
Asgari ücrette vergi kalkıyor mu?
Asgari ücrette vergi kalkıyor mu?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
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