Asgari ücrette ikinci randevu yarın! Konuşulan zam oranları ve tarafların talepleri A Haber'de aktarıldı

Milyonlarca vatandaşı gözü 2024 asgari ücret zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın yapacağı toplantı ile ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. Peki, asgari ücret için konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında son detayları aktardı.