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Asgari ücrette ara zam bugün belli olur mu? Asgari Ücret Komisyonu toplandı | Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 11:09
Asgari ücrette ara zam için süreç işliyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da yapan komisyon bugün ikinci kez toplandı. Beklentiler asgari ücretin Kurban Bayramı'ndan önce belirlenmesi yönünde. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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